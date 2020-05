Toerisme in China komt opnieuw op gang na de corona-epidemie: voorbeeld voor Europa?

Volgens de overheid waren er op 1 mei meer dan 23 miljoen binnenlandse toeristen op pad in de grote steden. In Peking alleen waren er 1,7 miljoen bezoekers van buiten de hoofdstad. In Shanghai waren er ongeveer een miljoen.

Parken, musea, monumenten en dergelijke zijn opnieuw open, maar vaak moesten tickets op voorhand gereserveerd worden en was de capaciteit beperkt tot ongeveer 30 procent van voorheen. Dat moest verhinderen dat mensen op een kluitje bijeengepakt zitten. De Verboden Stad (het oude keizerlijke paleis in Peking) was al lang op voorhand uitverkocht. Ook de mooie omgeving rond het Westelijke Meer in de oude keizerstad Hanghzou beperkte de toegang. Ter vergelijking: vorig jaar waren er op mei meer dan 67 miljoen binnenlandse toeristen in China.

Uitzondering was de provincie Hubei met de stad Wuhan. Die is nu ook bereikbaar, maar er was in de rest van China weinig belangstelling om de haard van de epidemie te bezoeken. Ook de noordelijke provincie Heilongjiang langs de grens met Rusland werd gemeden, omdat daar recent nog besmettingen zijn vastgesteld.

Overigens is er de voorbije twee weken slechts een persoon in China overleden aan de ziekte. Officieel waren er in het land 82.877 besmettingen en zijn er 4.632 mensen overleden, maar in het buitenland -en ook in China zelf- bestaat veel twijfel over de correctheid van de officiële cijfers.

Dat het toerisme in China opnieuw op gang komt, kan een opsteker zijn voor Europa, dat nu blijkbaar ook het ergste van de epidemie achter de rug zou hebben. Omdat het virus in China het eerst heeft toegeslagen, kan wat daar gebeurt, aanwijzen wat er hier over enkele maanden kan en niet kan. Mogelijk zou het toerisme deze zomer in Europa dan toch nog voor een deel kunnen herstellen, wat een opluchting zou zijn voor de vele duizenden mensen die daarvan afhangen zoals hoteliers, uitbaters van bars en restaurants, reisbureau's en vooral luchtvaartmaatschappijen.