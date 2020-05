Morgen gaan veel bedrijven opnieuw aan de slag: keren ook de files op onze wegen weer?

Krijgen we dan later in mei of volgende maand dan wél weer files? Dat is in principe mogelijk maar het zal traag gaan. Onder voorbehoud gaan op 11 mei alle winkels weer open. Dat veroorzaakt niet alleen meer verplaatsingen bij consumenten, maar ook in de logistieke sector. In de tweede helft van mei ontvangen de scholen gradueel weer meer leerlingen.