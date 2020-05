Sporten met drie, werken op kantoor, en een mondmasker op bus of trein: dit verandert er morgen

Treinen, bussen, trams en metro's rijden weer volgens het normale schema. Om de afstandsregels te laten naleven, zullen de treinen met zoveel mogelijk wagons rijden. Ze zullen ook twee keer per dag ontsmet worden. Er wordt wel gevraagd om alleen het openbaar vervoer te gebruiken als u geen auto heeft, buiten de spitsuren én met een mondmasker op. Dat mondmasker moet iedereen vanaf 12 jaar dragen zodra ze het station binnenkomen of aan de halte gaan staan. Ook in Eurostar- en Thalystreinen is het mondmasker verplicht. De politie en de veiligheidsdiensten van de spoorwegen zullen daarop toezien.