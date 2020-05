"Al op 27 december een covid-geval in Frankrijk"

De patiënt in kwestie werd op 27 december met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis Jean Verdier, nabij Parijs. Bij de man werd toen een PCR-test voor griep afgenomen, maar die bleek negatief. Pas enkele weken later begon de corona-epidemie in Frankrijk, nadat de epidemie in China eind december was losgebarsten.

"We hebben sindsdien alle PCR-tests opnieuw bekeken, die we in december en januari bij patiënten met longontsteking hadden afgenomen en die toen negatief waren", vertelt dokter Yves Cohen. "Op 24 patiënten bleek er een geval van Covid-19 (de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, red.) te zijn."

De man is twee weken ziek geweest, maar is intussen weer volledig gezond. Ook zijn twee kinderen raakten besmet en zijn genezen. Zijn echtgenote is niet ziek geweest. Het is nog niet duidelijk hoe de man destijds besmet is geraakt. Hij had naar eigen zeggen géén reis naar China gemaakt.

Het is in dat licht niet echt zeker dat de man "patient zero" is, de eerste corona-besmetting in Frankrijk. "Er zijn misschien nog andere gevallen in andere regio's", aldus dokter Cohen. "We zullen alle negatieve PCR-tests die destijds zijn gebeurd bij mensen met een longontsteking opnieuw moeten doen, want het virus circuleerde waarschijnlijk al."

Ook in ons land zijn oudere PCR-tests die negatief waren voor griep opnieuw bekeken, onder meer in het Leuvense lab. Het gaat om zeker 500 tests, maar daar bleek uiteindelijk geen Covid-19-geval bij te zijn, zegt viroloog Marc Van Ranst.