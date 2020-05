VS-minister Pompeo: "Enorm bewijs dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan kwam"

Pompeo ging nog een stap verder: "Dit is niet de eerste keer dat de wereld geteisterd wordt door virussen als gevolg van fouten die in Chinese laboratoria zijn gemaakt". Mogelijk verwijst hij daarvoor naar het gelijkaardige virus SARS dat de wereld in 2002 en 2003 teisterde. Pompeo wou echter niet zeggen of het virus door wetenschappers is gemaakt of dat China het opzettelijk verspreid zou hebben.

Wel ging hij erg scherp verder: "China gedraagt zich zoals autoritaire regimes doen, het probeert de waarheid te verdoezelen en verwarring te zaaien en gebruikt daartoe ook de Wereldgezondheidsorganisatie". Hij verwijt China ook dat het onafhankelijke onderzoek naar de oorsprong van de epidemie tegenhoudt, zowel van de WHO als uit de VS en de rest van de westerse wereld. "De Chinese communistische partij blokkeert nog altijd de beste wetenschappers om uit te vissen wat er nu precies gebeurd is", zei Pompeo nog.