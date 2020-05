Zelf je winkelkar ontsmetten in machine aan warenhuis in Wingene

De winkelkarontsmetter ziet er een beetje uit als een minicarwash. Zoon van de uitbater Liam De Cuyper legt uit hoe het systeem werkt: "Je komt je kar ophalen op de overdekte plaats waar die karren staan, dan ga je naar de karontsmetter, je opent het deurtje, schuift de kar erin, drukt op een knop en dan schieten de uv-lampen aan."

"Die uv-lampen doden het virus. Ze worden ook in de medische sector gebruikt. Ze moeten wel minimaal dertig seconden schijnen om virussen te kunnen doden. Daarna kan de klant de kar eruit halen, nogmaals zijn handen ontsmetten en een veilig winkelbezoek starten. De ontsmetter is een ander apparaat waar je even je handen in moet stoppen en dan wordt daar ontsmettingsmiddel op verneveld."