Wouter Beke (CD&V): "7 procent van geteste bewoners van woonzorgcentra besmet met coronavirus"

De betere cijfers in de woonzorgcentra betekenen niet dat we er meteen op bezoek mogen. "Twee weken geleden, toen die discussie volop gevoerd werd, waren de woonzorgcentra daar helemaal niet klaar voor", zegt Beke. "De testresultaten waren niet goed, en we waren toen nog maar net begonnen met op grote schaal te testen." Maar Beke gaat er vanuit dat we naar een andere situatie evolueren. "We hopen dat we tegen volgend weekend al onze woonzorgcentra getest hebben. En het feit dat het aantal besmettingen uiteindelijk veel lager ligt dan we tot nu toe dachten, stelt het personeel mentaal gerust."

Vanaf morgen is bezoek mogelijk in instellingen voor mensen met een beperking en jeugdinstellingen. "Maar sowieso zal het langer duren om op bezoek te mogen gaan in een woonzorgcentrum omdat oudere mensen een risicogroep vormen", zegt Beke.