4 mei is Star Wars Dag: "De films promoten vrijheid en diversiteit"

"May the force be with you," zo luidt de meest geciteerde zin uit "Star wars". De fans riepen daarom 4 mei, vandaag dus, uit tot internationale "Star wars-dag", want: "May the Fourth be with you." De ruimtesaga werd in 1977 gecreëerd door George Lucas en zou uiteindelijk 9 films omhelsen, waarvan de laatste in december 2019 uitkwam. Onze filmreporter ging toen met de acteurs en regisseur J. J. Abrams praten over het langlopende filmfenomeen. "Episode IX: the rise of Skywalker" is intussen te zien via betaaldiensten als iTunes en Telenet Play, en komt begin juni uit op DVD en Blu-ray.