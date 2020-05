800 bedienden stapsgewijs weer aan de slag bij Barco Kortrijk

Er is weer meer leven in de gebouwen van technologiebedrijf Barco in Kortrijk. Want een deel van de 800 bedienden kon er vandaag weer aan het werk. "We zijn begonnen met de managers en de afdeling medische apparatuur", verduidelijkt directeur Jan De Witte. "De andere afdelingen blijven voorlopig nog thuis werken. Elke afdeling zal een a-team en een b-team hebben, dus is telkens maar de helft van de afdeling op kantoor. De andere helft werkt van thuis uit. In het midden van de week wisselen we dan om. Zo slagen we er in om voldoende afstand te houden."