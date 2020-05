“Anna” leert peuters omgaan met mondmaskers: “Kleintjes zijn bang voor bedekte gezichten, dit helpt”

Kathleen Amant tekent kinderboeken waarin het hoofdpersonage Anna kinderen nieuwe zaken bijleert. “Toen ik hoorde dat mensen massaal mondmaskers moesten dragen, dacht ik direct aan de kleinsten want zij vinden dat heel beangstigend om iemands gezicht niet te zien”, zegt illustratrice Kathleen Amant. “Mijn eigen kinderen waren vroeger al bang van een clown of iemand die geschminkt was, zelfs al was het hun tante of nonkel.”

Kathleen verwacht dat ook mondmaskers de jongsten zouden afschrikken. “Zeker nu kindjes al lang niet meer op school geweest zijn, zullen ze de juf of meester niet herkennen met een mondmasker op. Dat zal voor veel huilbuien zorgen aan de schoolpoort of in de opvang.”