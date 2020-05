Nest jonge vosjes in tuin Overhespen

Sabrina en haar man Mimo baten samen een restaurant uit. Daarom hadden ze de tuin wat afgesloten opdat de vossen niet tot de bij de klanten konden komen. Dat is nu niet nodig vertelt Sabrina bij Lennart Segers in De Middag op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel: "Vorig jaar was het de eerste keer, nu is er opnieuw een nest van vijf vosjes. Ik vermoed dat het één van de vosjes is van het vorig nest. De vossenburcht zit onder onze chalet achteraan in de tuin, die is zeker 50 meter diep, waardoor ze zich echt op hun gemak voelen. Bij het natuurhulpcentrum vroegen ze wel om zo weinig mogelijk in hun buurt te komen, ze kunnen namelijk ziektes overdragen. Ik heb de buurman met kippen wel gewaarschuwd en ik kijk elke dag of ze er nog allemaal zijn. Vandaag zag ik nog een kat in de tuin en er liepen ook konijnen en patrijzen door de tuin. Het moet zijn dat ze hun eten elders halen."