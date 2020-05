Na corona, een nieuwe regering? “Mag het alstublieft anders dan het gekissebis van afgelopen jaar?”

Een doorbraak is dus niet voor meteen, maar er staat ook wel wat druk op de ketel. Want wat als er opnieuw helemaal niets beweegt? “Stel dat er in oktober iets gebeurt, zoals een opstoot van het virus, en we hebben tegen dan nog geen nieuwe volwaardige regering? Dan moeten we die nieuwe coronacrisis aangaan met een regering in lopende zaken”, weet De Vadder. “En was dat nu net niet de reden waarom we in maart een regering op de been hebben gebracht?”