AZ Alma in Eeklo start normale werking weer op: “Er staan nadarhekken aan de ingang en een mondmasker is verplicht”

Op dit moment worden er nog een aantal zaken in orde gebracht. “We moeten enkele toestellen die we gebruikt hebben op de covid-afdeling nu grondig reinigen en terugplaatsen”, gaat Van Hulle verder. “Dat neemt uiteraard wat tijd in beslag. In de wachtzalen hebben we de stoelen verder uit elkaar gezet en we hebben aan de artsen gevraagd om met twee consultaties per uur te beginnen zodat de wachtzalen niet overvol zitten. Aan de ingang van het ziekenhuis staan nu nadarhekken zodat patiënten rechts kunnen binnenkomen, en links weer buiten gaan. Zo houden we de stromen gescheiden. We vragen ook aan de mensen om zelf een mondmasker mee te brengen als ze naar het ziekenhuis komen, want dat moeten ze verplicht dragen tijdens de consultatie met een arts.”