Bart Moeyaert grijpt naast prestigieuze jeugdboekenprijs, maar looft Jacqueline Woodson: "Terechte winnares"

Toen Moeyaert de naam van Woodson op de shortlist zag staan, had hij al een voorgevoel dat ze de prijs zou winnen: "Ze past perfect in de tijdsgeest, ze is geëngageerd en een belangrijke naam in de Verenigde Staten." Zo schonk Woodson een deel van haar prijzengeld van de Astrid Lindgren Memorial Award, die zij in 2018 won, aan maatschappelijke projecten die jongeren aan het lezen brengen. "Een terechte winnares", geeft Moeyaert toe.