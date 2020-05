Burgemeester van Boutersem wil Belgisch kampioenschap bikkelen organiseren

Burgemeester Chris Vervliet is nu 58 jaar oud. Hij herinnert zich nog goed dat hij als kind met de bikkels speelde. "Wij bikkelden op de speelplaats maar ook thuis. Ik heb heel veel met de bikkels gespeeld. Het was bij momenten een rage. Er was daar in mijn kindertijd ook een soort competitie aan verbonden."