Een tabel voor al uw contacten en een "quarantaineattest" van de huisarts: dit weten we nu over contactopsporing

Bij zo’n telefoontje zal gevraagd worden om aan te geven met wie u in contact was de afgelopen dagen. Of u zal de melding krijgen dat u zelf in contact kwam met een besmette persoon, zonder dat wordt aangegeven wie precies. De nadruk ligt op de contacten tot twee dagen voor u zich ziek begon te voelen en de week erna, maar men kan ook verder kijken.

Wie getest is, kan van zijn arts al de vraag krijgen om een contactformulier bij te houden. Zo start de contactopsporing in de praktijk nog voor het telefoontje van de callcentra. Dat contactformulier vindt u terug via deze website en ziet er uit zoals op de foto hieronder. Zo wordt er gevraagd om bij te houden of u "lichamelijk contact" had met iemand, niet meteen informatie die we gewoon zijn om te delen.