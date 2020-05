De corona-lessen van "Downton Abbey": "In die tijden deden ze aan perfecte social distancing"

Toen "Downton Abbey" in de herfst van 2010 van start ging, had niemand de waanzinnige populariteit van de reeks kunnen voorspellen. De superieure soap, over een adellijke familie in het jaar 1912 en het legertje aan butlers, dienstmeiden en keukenpersoneel dat zich vooral in de kelder schuilhoudt, groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. De reeks was uiteindelijk in meer dan 200 landen op TV te zien, bij ons op één.

Er werden 6 seizoenen en één bioscoopfilm van "Downton Abbey" ingeblikt. Het is, wegens die grote nostalgiefactor, het equivalent van een warm, zacht TV-dekentje. En dus perfect, want heel geruststellend, om in deze lockdown-tijden opnieuw te consumeren.

Dat kan nu, dankzij BBC First. Dat is het lokale kanaal van de Britse openbare omroep dat bij ons gewoon op de kabel zit, en waar u heel wat Engelse fictie met Nederlandstalige ondertitels kan (her)ontdekken. Vanaf deze week zendt BBC First elke weekdag omstreeks 19.30 uur een aflevering uit de eerste 4 seizoenen van "Downton Abbey" uit.

Speciaal voor de herlancering van de reeks kon VRT-filmreporter Ward Verrijcken praten met hoofdrolspeler Hugh Bonneville, die momenteel met zijn gezin op het Britse platteland verblijft. Een gesprek over de tol van corona, de magie van Downton, en samenwerken met Dame Maggie Smith: "Zij is de Roger Federer van de acteurs."

Bekijk hieronder het interview met Hugh Bonneville: