Drive-in bioscoop in Lievegem en Maldegem: “Veilig vanuit de auto naar een film kijken op een dorpsplein”

“Lievegem is een bruisende gemeente met veel evenementen en dat willen we ook zo houden, maar dan wel op een veilige manier”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Een creatieve oplossing waarbij de anderhalve meter afstand toch behouden blijft, is bijvoorbeeld een drive-in cinema.”

Mensen kunnen dan vanuit hun auto samen naar dezelfde film kijken. “Als alle auto’s mooi gerangschikt staan op het dorpsplein, dan kunnen we gezellig samen naar een film kijken. Zo blijft de fysieke afstand behouden, maar is de sociale afstand kleiner.”