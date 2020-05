Etterbeek verplicht mondmasker in verschillende straten: "Veel smalle voetpaden"

Hoewel de Veiligheidsraad enkel mondmaskers adviseert in scholen, winkels en op het openbaar vervoer, gaat de burgmeester een stap verder. "Verschillende profesoren van universiteiten hebben me gecontacteerd en gevraagd om ook op smalle voetpaden een mondmasker te verplichten. Die moeten mensen toch dragen in de winkels. En omdat het beter is de maskers niet aan te raken, kunnen ze die net zo goed aanhouden op straat." Verschillende ambtenaren gaan de deze week de inwoners informeren zodat vanaf 11 mei iedereen een mondmasker draagt in de winkelstraten.

De redactie van Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel verneemt dat niet iedereen in het schepencollege akkoord gaat met de beslissing.