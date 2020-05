Eva (31) kan weer starten met vruchtbaarheidsbehandeling: "Ik heb de dagen afgeteld"

Door de coronamaatregelen werden niet-dringende ingrepen in het ziekenhuis tijdelijk stopgezet. Ook vruchtbaarheidsbehandelingen horen daarbij. Voor Eva was het een zware dobber, vertelde ze in Start je Dag. "Ik begrijp dat de volksgezondheid voorrang moet krijgen, maar voor vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling volgen, is het extra zwaar. Het is een traject met veel ups en downs en veel onzekerheid, waarbij je heel wat geduld moet hebben en tegenslagen moet verwerken. Als je dan tijdens de coronacrisis moet wachten, maakt het dat alleen maar moeilijker."