Fossiel van 'krankzinnig' zoogdier uit de tijd van de dinosauriërs ontdekt op Madagaskar

Wie de reconstructie bekijkt, kan misschien denken dat Adalatherium een doorsnee das was, maar dat normale uitzicht beperkt zich uitsluitend tot de buitenkant. Onder de huid blijkt het skelet niets minder dan 'buitenaards' te zijn. Het 'krankzinnige beest' had in zijn snuit primitieve kenmerken die al meer dan 100 miljoen jaar lang niet meer aangetroffen waren in de afstammingslijn die geleid heeft tot de moderne zoogdieren, zoals een septomaxilla, een been dat het bovenkaaksbeen of maxilla verbindt met de premaxilla, een paar kleine beentjes aan het uiteinde van de bovenkaak.

"Zijn neusholte vertoont een verbazingwekkend mozaëk van kenmerken, waarvan er een aantal zeer normaal zijn voor een zoogdier, maar ook een aantal die ik nog nooit eerder waar dan ook gezien heb", zei mede-auteur doctor James Rossie van de Stony Brook University.

Adalatherium had meer foramina - gaten - in zijn gezicht dan elk ander bekend zoogdier, gaten die dienden als doorgang voor zenuwen en bloedvaten. Die bedienden een zeer gevoelige snuit, een snuit die bedekt was met snorharen. Aan de bovenkant van zijn snuit zat een erg groot gat, waarvoor er absoluut geen parallel te vinden is bij om het even welk zoogdier dat we kennen, levend of uitgestorven.

Ook de tanden van Adalatherium verschillen sterk in opbouw van die van alle andere bekende zoogdieren. Verder had zijn ruggengraat meer wervels dan elk ander Mesozoïsch zoogdier, minstens 19 borstwervels en 11 lendenwervels, en een van de beenderen uit zijn poten was op een vreemde manier gekromd.

De grootte van Adalatherium tenslotte was ook ongewoon. Het dier moet zo'n 3 kilogram gewogen hebben en het was nog niet volgroeid. Dat gaat in tegen de aanname dat zoogdieren in het tijdperk van de dinosaurussen over het algemeen erg klein waren, zo groot als muizen nu. Ze moesten zich immers kunnen verstoppen voor de ongezonde belangstelling van de dominante levensvormen in die tijd, de dinosaurussen, en voor andere roofdieren.

Vergaande gevolgtrekkingen willen de onderzoekers hieruit evenwel niet maken. Ze nemen aan dat Adalatherium kon graven en zich op die manier kon verstoppen en bovendien heeft het dier zich ontwikkeld op een eiland. Toen Adalatherium leefde, was het supercontinent Gondwana aan het uiteenvallen en Madagaskar was al tientallen miljoenen jaren een eiland.

Het team neemt aan dat Adalatherium dan ook te maken kreeg met andere roofdieren en andere voedselbronnen dan zoogdieren op het vasteland, en mogelijk heeft dat geleid tot zijn uitzonderlijke grootte.