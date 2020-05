Garagist overspoeld met telefoontjes: "Nog niet iedereen kan nu al langskomen met zijn auto"

"We mogen vanaf vandaag alle herstellingen doen aan bedrijfswagens of leasingwagens", vertelt Dirk Jacobs van Garage Vervloet aan Radio 2 Antwerpen. "Particulieren kunnen nog niet bij ons terecht, alleen voor dringende herstellingen of bandenwissels. En als er bij die bandenwissel ook een onderhoud hoort, mag dat ook."

Bij Garage Vervloet is het helft van het personeel technisch werkloos, de andere helft is aan de slag om dringende herstellingen te doen of te werken aan bedrijfswagens. "Onze garage is volledig coronaproof", zegt Jacobs. "De technici staan allemaal onder een aparte brug op veilige afstand van elkaar."