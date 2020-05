U kunt nu tot 360 euro besparen op gas en elektriciteit: hoe corona de energiemarkten dooreenschudt

Op de elektriciteitsmarkt is de impact van het coronavirus zo mogelijk nog ingrijpender. De olieprijs dook op 21 april in de VS één dag lang onder nul. Maar de elektriciteitsprijzen waren al lang daarvoor in het rood gegaan. Verschillende dagen, gedurende een paar uur. Niet ver van ons bed, in de VS, maar bij ons in België en in heel West-Europa. Op de groothandelsbeurs zakte de prijs zelfs even tot beneden de 115 euro. Dat was op paasmaandag. Dan was er zoveel stroomoverschot dat bijna twee derde van de Belgische windmolenparken op zee moesten worden stilgelegd. Maar zelfs dan nog bleef de stroomprijs het grootste gedeelte van de dag onder nul. Stroomproducenten vroegen niet langer geld aan hun grote industriële klanten die extra stroom wilden afnemen. Die klanten kregen er gewoon een som bovenop.