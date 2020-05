Griekenland verplaatst honderden migranten naar het vasteland uit angst voor corona-uitbraak

Dit zijn beelden van het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos waar honderden migranten met twee boten naar het vasteland worden gebracht. Het is de eerste keer sinds de corona-uitbraak dat zulke verplaatsingen in Griekenland plaatsvinden. In de vluchtelingenkampen is tot op heden nog geen corona vastgesteld maar omdat ze zwaar overbevolkt zijn zou dit een echte broeihaard kunnen worden. In totaal is er sprake om meer dan 2.300 migranten naar het Griekse vasteland te brengen. Een operatie die nog weken in beslag zal nemen.