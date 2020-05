Heropstart bedrijven kan maar geleidelijk, Verbond Belgische Ondernemingen: "Pas eind deze maand 80% aan de slag"

Volgens het VBO zijn bedrijven er wel klaar voor om veilig terug open te gaan, met respect voor alle nodige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dus. "De groep van 10 heeft een referentiestuk gemaakt, en bedrijven zijn daar mee aan de slag gegaan", zegt Pieter Timmermans. "Bedrijven hebben maximale inspanningen gedaan om het te doen lukken. Er is ongerustheid, en dat is begrijpelijk. Werknemers komen nu in een nieuwe omgeving, en zullen zich op een andere manier moeten gedragen. Sommigen behoren tot een risicogroep of hebben een partner die tot die categorie behoort. Maar de voorbije weken zijn 60% van de bedrijven wél blijven werken. Zij hebben de regels rond afstand houden toegepast. Dus het kan onder veilige omstandigheden."