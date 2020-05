Vanaf vandaag opnieuw meer niet-dringende consultaties in Kempense ziekenhuizen

De boodschap is toch om niet meteen naar het ziekenhuis te gaan of te bellen. De heropstart van de ziekenhuizen gebeurt geleidelijk, want alle ziekenhuizen hebben nog altijd corona-afdelingen waar extra personeel wordt ingezet. Zij kunnen dus nog niet op hun vaste afdeling werken.

In de ziekenhuizen in Herentals, Mol, Geel en Turnhout gaat het in de eerste beginfase nog maar om 30 procent van de uitgestelde consultaties. "En die gaan we dus geleidelijk terug inplannen. Dat doen we in functie van hoe dringend de aandoening is", zegt medisch directeur Frank Weekers van het AZ Turnhout. "Patiënten hoeven zichzelf trouwens niet te melden. Onze secretariaten gaan de uitgestelde raadplegingen zelf opnieuw inplannen."