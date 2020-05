600 vrijwilligers delen mondmaskers uit in Deinze: “Ze werden nét op tijd geleverd, het had anders kunnen lopen”

In heel wat andere gemeenten is het nog even wachten, maar ook in Aalter zijn ze er tijdig bij. Daar kan elke inwoners vanaf vandaag zijn gratis chirurgisch masker bestellen via de telefoon of de website van de stad. Over twee weken komen er ook herbruikbare exemplaren. Daarnaast geeft het gemeentebestuur anderhalve euro per mondmasker aan verenigingen die er zelf maken.