Huisartsen en ziekenhuizen starten opnieuw met gewone raadplegingen

Op dat vlak is nog lang niet alles in orde, zegt dokter Luc Hendrix van de Limburgse huisartsenwachtposten. Hoewel er dit weekend hard is gewerkt: "We wisten voor het weekend nog niet goed hoe of wat. En we moeten deze week nog het testsysteem testen. We gaan deze week ook testen afnemen van mensen die geen koorts hebben maar wel andere symptomen zoals keelpijn of kortademigheid."

En als de huisartsen iemand positief testen, dan moeten de tracers in actie komen. Die moeten van de besmette persoon te weten komen met wie hij allemaal in contact is gekomen en vervolgens ook weer die mensen contacteren. Maar dat netwerk van tracers moet nog worden opgezet.