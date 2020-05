"Iedere dag opnieuw diezelfde puinhoop van speeltuigen, kleren en etensresten overal"

Melissa Pateras op nieuwswebsite Good Morning America: "In deze tijden van quarantaine breng ik meer tijd dan ooit door met mijn kinderen. Nu iedereen voortdurend thuis is, vind ik het moeilijk om dag na dag orde te brengen in de aanhoudende puinhoop en het eindeloos lange spoor van speeltuigen, kleren en etensresten. Daarom besloot ik een filmpje te maken, waarin ik nu eens deed wat mijn kinderen voortdurend doen."

"Eigenlijk wilde ik mijn familie en vrienden tonen dat we allemaal met dezelfde problemen zitten, dat men niet alleen is. We doen allemaal ons best om deze situatie te overleven. En blijkbaar waren er veel meer die hiermee te maken krijgen, als ik nadien de reacties zag. Ongelooflijk."