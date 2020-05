"Ik heb vooral mijn collega's gemist"

Het zal even wennen zijn voor iedereen die terug aan de slag gaat. "We hebben een mail gekregen met alle instructies", vertelt Patrick Baekelandt uit Heule. Hij werkt voor weefmachinebouwer Vandewiele in Marke. "We krijgen mondmaskers, er is handgel en op de vloer zijn zelfs markeringen aangebracht met de verplichte looprichting voor wie zich binnen moet verplaatsen."

Patrick heeft tijdens de lockdown vooral de collega's gemist: "De babbels, de roddels en de grappen." Maar eigenlijk is hij dubbel blij dat hij toch nog even terug aan het werk kan. "Ik begin aan mijn laatste maand hier, want ik ga binnenkort met brugpensioen. Gelukkig kan ik nog van mijn collega's op een normale manier afscheid nemen. Al is dat met respect voor de anderhalve meter afstand."