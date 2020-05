Inwoners Liedekerke boos om "nutteloze" mondmaskers

Op social media staan sinds vandaag verschillende foto’s en filmpjes van mondmaskers in Liedekerke. Die konden inwoners de afgelopen dagen afhalen op drie locaties in de gemeente. Maar blijkbaar is de stof veel te licht, zo blijkt uit een aantal reacties. Een vrouw plaatste een filmpje met haar dochter online. Daarop is te zien dat ze het lapje tegen een spiegel houden en met een verstuiver vloeistof op het mondmaskertje spuiten. Er blijft vervolgens een vochtige plek op de spiegel achter. “Ik stuur mijn dochter zo de bus niet op”, schrijft de vrouw.

Ook een andere vrouw maakt zich kwaad op social media: “De gemeente moest zich extreem diep schamen om dit überhaupt te durven aanbieden. Het is zelfs gevaarlijk, want er zijn mensen die geloven dat zo'n lapje echt bescherming biedt. “Dat is om problemen vragen.” (Tekst gaat verder onder foto)