Die eerste keer onwennig naar buiten met mondmasker: "Het is zoals watervrees, overwin je schroom en oefen"

Vandaag is het de eerste dag dat u in ons land verplicht wordt om in bepaalde situaties een mondmasker (of andere vorm van gezichtsbedekking) te dragen. Die eerste keer met mondmasker, het geeft velen een onzeker tot beklemmend gevoel. Staat het me of niet? Wat zullen anderen denken of van me denken? Caroline Braet, professor ontwikkelingspsychologie (UGent), bevestigt: "Het is het overwinnen van schroom."