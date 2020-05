Jelle Cleymans nog geen aspergeridder: "Misschien moet ik ze eindelijk zelf leren klaarmaken"

Geen Aspergefestival in Puurs-Sint-Amands dit jaar en dat heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse riddering van het "Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge". Dit jaar zou die eer voor acteur Jelle Cleymans weggelegd zijn, maar door de coronamaatregelen gaat dat niet door. "Uiteraard vind ik dat enorm jammer", zegt hij in "Start Je Dag".

Net zoals veel asperges is Cleymans geworteld in Klein-Brabant. "Ik vind asperges uiteraard heel erg lekker en mijn roots liggen in Puurs. Dat is toch wel de aspergestreek bij uitstek. Mijn overgrootouders hebben nog een aspergeveld hier in de streek gehad', zegt Cleymans." Mijn zus Clara is enkele jaren geleden ook aspergeridder geworden. Ik had het genootschap toen op Radio 2 gesuggereerd dat ookik dat wel zag zitten. Ik was dus maar wat blij dat het dit jaar mijn beurt was. Maar helaas!"

"Of ik nu officieel ridder ben? Ik weet het niet goed, aangezien er geen ceremonie is kunnen doorgaan. Ik twijfel ook of het voor dit jaar gaat zijn. We zitten volop in het aspergeseizoen, en we gaan toch wel even rekening moeten houden met de maatregelen. Misschien zal de riddering pas voor volgend jaar zijn."