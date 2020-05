Kandidaten van "Blokken" komen weer naar de studio, maar worden gescheiden door plexiglas

"Deze maatregelen werden opgesteld in overleg met de preventiedienst van de VRT", zegt Robin De Veen van Eén.

Sinds de coronacrisis worden ook tv-opnames aan strenge regels onderworpen. De opnames van "Blokken" konden blijven doorgaan, maar in een andere vorm.

De afgelopen weken stond alleen Ben Crabbé in de studio en speelden de kandidaten van thuis, via een ingenieus computersysteem. "Dat gunde de makers de nodige tijd om de opnames in de studio op een veilige manier voor te bereiden", zegt De Veen. De nieuwe werkwijze zal tot het einde van dit seizoen worden aangehouden.