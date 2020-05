Zeldzame keizerarend voor het eerst waargenomen in ons land

De keizerarend is op 12 april waargenomen door vogelliefhebber Bart Augustijns. Hij zag het merkwaardige dier rond 13 uur 's middags vanuit het zuidwesten aanvliegen en wist er enkele foto's van te nemen (zie bovenaan artikel). De foto's deelde hij in een lokale whatsapp-groep. Een klein uur later kon een andere vogelliefhebber in Hussevelde, tussen Gent en Lokeren, het dier opnieuw waarnemen. Intussen was het in de whatsapp-groep geïdentificeerd als een keizerarend. Internationale vogelexperts hebben die identificatie achteraf bevestigd, waarmee het vandaag vaststaat dat het dier dat op 12 april over ons land vloog een keizerarend was.