Leuven zoekt 1.000 gezinnen die zonnepanelen willen installeren

"Zonnepanelen zijn nog steeds een interessante investering, want ze helpen je besparen op je energiefactuur en zijn goed voor het klimaat", zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid, David Dessers (Groen). En het is ook de manier om ons doel van klimaatneutrale stad in 2030 te kunnen bereiken". Vorig jaar werden er in Leuven 500 installaties geplaatst, dit jaar mikt de stad op dubbel zoveel installaties. "We zoeken dit jaar 1.000 gezinnen die zonnepanelen willen installeren. Dat is ambitieus maar noodzakelijk om ons doel te bereiken."