Leuvens bedrijf automatiseert proces om mondmaskers in enveloppen te stoppen

Een mondmasker maken is een hele klus. Maar duizenden exemplaren in enveloppes stoppen ook. Om dat proces te versnellen heeft de stad Leuven gevraagd aan het bedrijf in Wilsele om het proces te automatiseren. Mastermail maakt normaal gepersonaliseerde mails en nieuwsbrieven voor bedrijven. De nieuwe opdracht bleek niet zo simpel. Zaakvoerder Daniëlle Vanwesenbeeck: “Ik had nooit gedacht dat ons bedrijf een rol zou kunnen spelen in de verdeling van mondmaskers. De uitdaging bij een mondmasker is dat het een onregelmatige vorm heeft, die in een omslag moet geraken. Daar hebben we even over moeten nadenken. We konden ook niet testen met de mondmaskers omdat ze nog volop in productie waren. Er zijn dus een paar dagen over gegaan, maar uiteindelijk is het wel gelukt.”