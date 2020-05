Lochristi neemt coronatesten af aan huis bij minder mobiele inwoners

“We gaan met een ambulance van de lokale dienst 112 bij de mensen thuis”, vertelt dokter Anneleen van Conckelberge. “Als we aangekomen zijn, doen we een staalafname. Dat is een groot risico. De kleren die je dan aan hebt zijn in principe besmet. Maar onder dat pak dragen we kledij die niet aangetast is. Op die manier kunnen we veilig plaatsnemen achterin de ziekenwagen en zo naar de volgende locatie rijden.”