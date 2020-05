Losgekomen trailer verspert uur lang N8 in Brakel

Een vrachtwagen had net een lading spuitwater opgehaald bij Topbronnen, maar toen hij de N8 wilde oprijden, liep het verkeerd. De trailer raakte los van de trekker en versperde de N8. De lading is afgeladen en de trailer is weggetakeld. De N8 is een uur lang versperd geweest, maar sinds 16.30 uur kan het verkeer er weer langs