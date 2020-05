Luchtvervuiling als verzwarende factor voor corona: is sterftecijfer hoger en krijgen patiënten slechtere prognose? 

Er is nog meer en breder onderzoek nodig, maar de hypothese van het hogere sterftecijfer in gebieden met veel luchtvervuiling lijkt vrij sterk te staan. Kunnen of moeten beleidsmakers intussen al iets doen met wat we nu al weten?



Professor Anna Hansell van de universiteit van Leicester in Groot-Brittannië zegt in The Guardian dat er al voldoende op tafel ligt voor beleidsmakers die als goede huisvaders willen handelen: "Het is moeilijk om nu een eenduidig antwoord op te geven op de vraag (over luchtvervuiling als verzwarende omstandigheid, red.). Maar ik vermoed dat het in het verlengde zal liggen van wat we al weten over luchtvervuiling. En als je naar een hele bevolking kijkt, is een kleine toename van het risico iets wat je zou moeten proberen verhelpen."

Philippe Jorens zegt: "Men (de beleidsmakers, red.) moet altijd waakzaam zijn om zoveel mogelijk bronnen van verontreiniging weg te nemen, want dat is in alle omstandigheden, ook bij Covid-19, het beste wat we kunnen doen."