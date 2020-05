Mechelse rechtbank gaat stadsschouwburg gebruiken als wachtzaal

Door de coronacrisis werden sinds midden maart heel wat zittingen in de Mechelse rechtbank geschrapt. In de correctionele rechtbank werden enkele zittingen gehouden met aangehoudenen die de zitting via videoconferentie volgden vanuit de gevangenis, maar dat was niet voor alle afdelingen een optie waardoor die zittingen volledig stil lagen.

"Nu er beslist is om opnieuw zoveel mogelijk zittingen door te laten gaan, gaan er opnieuw veel meer mensen in het gerechtsgebouw komen", zegt Theo Byl, voorzitter van de correctionele rechtbank Antwerpen afdeling Mechelen. "Daarom gaan we enkele maatregelen treffen. Ten eerste vragen we de bezoekers om een mondmasker te dragen, bedoeling is om dat vanaf de tweede week te verplichten. Daarnaast installeren we een wachtruimte in de stadsschouwburg. Dat doen we omdat onze eigen wachtruimte zo krap is, dat we daar de nodige sociale afstand niet kunnen garanderen."

Via het interne netwerk zal een bode die in de schouwburg aanwezig is de opgeroepen beklaagden verwittigen wanneer ze zich naar de rechtbank mogen begeven. Daardoor zijn in de zittingszaal zelf enkel de betrokken partijen aanwezig zijn.

De Mechelse rechtbank gaat vanaf 18 mei haar aantal zittingen weer opschroeven en hoopt daardoor de opgelopen achterstand tot een minimum te beperken.