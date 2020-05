Meer kinderen opgevangen in crèches: "We vragen aan ouders om een mondmasker te dragen als ze hun kindje brengen of halen"

In de crèches van Beata kinderdagverblijven werken ze ook met zogenaamde "contactbubbels". "We hebben geprobeerd om de afgelopen weken zoveel mogelijk dezelfde kindjes met telkens dezelfde begeleidsters in dezelfde groep te zetten" zegt Goormans. "Zo komen er zo weinig mogelijk nieuwe contacten bij. Dat proberen we nu in stand te houden, door nieuwe groepen te openen. Broertjes en zusjes zitten ook in dezelfde groep. Zo hoeven we zo weinig mogelijk kindjes te mengen die eerder niet bij elkaar hebben gezeten."