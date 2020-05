Tips om een modieus mondmasker te kiezen: "Het zal een onderdeel worden van je dagelijks leven"

Mondmaskers zullen stilaan modeaccessoires worden. Dus waarom niet kiezen voor een gepast lapje stof dat bij de rest van je outfit hoort. Er zijn verschillende mogelijkheden: "Je kan gaan voor een mix and match, waarbij je kiest voor een simpele kleur van mondmasker, en waarvan diezelfde kleur ook terug te vinden is in een of meerdere kledingstukken van je outfit", zegt Labyed.

Of je kiest voor een print op print, wanneer je wil gaan voor een meer uitgesproken look: “Als je kiest voor een print, dan kan je die print ook laten terugkomen in je T-shirt, maar ga dan voor een basisjeans met wat sneakers onder, dan heb je een hele toffe look. Die prints ga je ook zien in de straten, omdat je daar heel goed mee kan spelen. Of gebruik eens oude stoffen om het nostalgische van vroeger terug naar boven te halen. Dat is nu wel het fijne van een mondmasker, er zijn geen bepaalde moderegels, dus je kan er nog alle kanten mee uit. ”