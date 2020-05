Golfclubs halen opgelucht adem dankzij heropening: "Zeker in het voorjaar veel kosten"

Wie graag sport, heeft vanaf vandaag weer meerdere opties. Naast wandelen en fietsen mag je onder andere opnieuw tennissen, kajakken, paardrijden, vissen, waterskiën en golfen. Allemaal sporten waar je toch afstand van mekaar kan houden en die je in openlucht doet.

Ook "Dragon golf" in Bornem gaat vandaag weer open. "Er zijn al heel wat reserveringen. En dat is maar goed ook, want in het voorjaar zijn er net heel wat kosten", zegt uitbaatster An Verdickt. "Denk daarbij vooral aan het onderhoud. Meststoffen, machines heropstarten, snoeien, alles klaarmaken,... Het gras blijft groeien en onze kosten blijven even hoog. Dan zijn inkomsten meer dan welkom."

De club heeft wel enkele aanpassingen moeten voorzien. Zo moeten de cafetaria's er nog dichtblijven en worden alle balletjes telkens ontsmet. Je mag er wel weer met de auto naartoe, als het niet te ver is.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: