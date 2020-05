Opnieuw betalend parkeren in Mechelen, in Antwerpen blijft het voorlopig gratis

De stad had het betalend parkeren tijdelijk opgeschort omdat er veel mensen van thuis uit werkten of noodgedwongen thuis zaten door de coronacrisis. Daardoor was de parkeerdruk voor buurtbewoners sterk toegenomen. Nu heel wat bedrijven opnieuw opstarten en er weer meer volk van buiten Mechelen komt, wil de stad ervoor zorgen dat bewoners zeker een parkeerplaats kunnen vinden.

Dus moet er vanaf vandaag opnieuw betaald worden om bovengronds te parkeren in Mechelen. In de blauwe zone moet je vanaf nu opnieuw een parkeerschijf leggen. Het parkeerbedrijf Streeteo zal vanaf vandaag controleren. Wie vragen heeft kan vanaf volgende week maandag, 11 mei, terecht in de parkingshop van Streeteo. De ondergrondse parking Zwartzustersvest blijft voorlopig nog gesloten.



Ook in Antwerpen was het betalend parkeren de voorbije weken opgeschort. En dat blijft voorlopig nog zo. De stad bekijkt nog vanaf wanneer er weer moet betaald worden.