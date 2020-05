Oudenaarde werkt aan nieuw mobiliteitsplan: "Onze inwoners mogen online suggesties doen"

“Vorig jaar hebben we tijdens een enquête gemerkt dat mobiliteit een grote zorg is van onze inwoners”, zegt Simoens nog. “We hebben hier in Oudenaarde eigenlijk drie grote pijnpunten. Zo zijn er vaak files in Eine, Bevere en Leupegem door het circulatieplan. Die drie gebieden moeten zeker aangepakt en verbeterd worden. We roepen voor de andere aandachtspunten de hulp in van onze inwoners. Mensen kunnen tot 24 mei online voorstellen tot verbeteringen doen. Alles is welkom!”