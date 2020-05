Podvis: Is de EU de grote afwezige in de strijd tegen het coronavirus?

Er komt nogal wat kritiek op de EU, in de strijd tegen corona. Er zou te weinig coördinatie en communicatie zijn tussen de lidstaten, die elk eigen maatregelen nemen, die vaak ook tegengesteld zijn aan wat andere lidstaten doen. Maar is die commentaar terecht? En kan de EU meer doen, of doet ze al wat ze kan en zijn het de lidstaten zelf die op de rem gaan staan? Gijs Ramboer zoekt het uit in deze podcast.