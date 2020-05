PostNL bouwt nieuw sorteercentrum in Willebroek

Tijdens de coronacrisis wordt er veel online geshopt en daar wil PostNL op inspelen. Het postbedrijf gaat in Willebroek een nieuw sorteer- en verdeelcentrum bouwen met een oppervlakte van 8.400 m². Er zullen 400 mensen werken, inclusief de chauffeurs van de bestelwagens. Eind volgend jaar zou het nieuwe centrum klaar moeten zijn.

Alle pakjes die besteld worden in Belgische winkels en via PostNL verdeeld worden, zullen in Willebroek behandeld worden. Er zullen tot 120.000 pakketten per dag verwerkt kunnen worden. Het sorteercentrum in Willebroek wordt het eerste van PostNL in België.