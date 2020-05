President Trump denkt dat er dit jaar een vaccin is tegen het coronavirus

"Ik denk dat we dit jaar nog een vaccin zullen hebben", zei Trump. "We bouwen nu al productielijnen, ook al is er nog geen definitief vaccin. Veel bedrijven zijn er dichtbij, volgens mij. Ik heb er vertrouwen in dat het dit jaar nog lukt."

Wereldwijd worden er momenteel 120 vaccins tegen het coronavirus ontwikkeld, door farmareuzen en universiteiten.