Proces over dramatische Love Parade in Duisburg 2010 wordt stopgezet, niemand veroordeeld

Het proces was één van de grootste die ooit in Duitsland is gehouden. In meer dan 180 zittingen zijn tientallen getuigen en experts gehoord. Meer dan duizend uur videomateriaal is bekeken. Maar tot een conclusie of veroordeling komt het dus niet, waardoor de justitie geen al te beste beurt maakt.

Bij de slachtoffers en de nabestaanden is er veel onbegrip. Ondermeer omdat er toch al heel veel volk was komen opdagen bij de vorige Love Parades in Duitsland. De editie van 2009 in Bochum werd zelfs afgeschaft, precies omdat een vlotte organisatie niet gegarandeerd kon worden.

De organisatie en de overheid waren dus gewaarschuwd. Een vader van één van de slachtoffers vatte het zo samen: "als er geen vergunning was afgeleverd voor Duisburg, dan leefde mijn kind nu nog". Over de rechtsgang in de zaak is er in Duitsland al langer kritiek. Bij de slachtoffers waren dertien Duitsers, maar ook mensen uit Spanje, Nederland of Australië. Er waren geen Belgische slachtoffers te betreuren.